Effetto domino: Fabian Ruiz a Parigi e Paredes alla Juventus

Fabian Ruiz è atteso a Parigi per la firma sul proprio contratto. La fine della trattativa potrebbe sbloccare Paredes alla Juventus

Leandro Paredes alla Juventus potrebbe essere una trattativa in dirittura d’arrivo, ormai. Il calciatore argentino sembra potersi liberare nelle prossime ore, specialmente dopo l’arrivo di Fabian Ruiz a Parigi.

Il calciatore spagnolo è atteso in serata per l’arrivo nella capitale francese, dove firmerà un contratto che lo legherà al Paris Saint Germain. La trattativa si conclude per circa 25 milioni di euro, che finiranno nelle casse del Napoli. Intanto la Juventus si prepara a queste ultime ore di mercato, che ora sembrano più frenetiche che mai.

Il tempo stringe

La Juventus ha il tempo contato. La trattativa che porterebbe Leandro Paredes in bianconero è ancora in corso e si cerca l’intesa con il Paris Saint Germain. I parigini vorrebbero un obbligo di riscatto facile, mentre la Juventus spinge per uno difficile.

La distanza non è incolmabile, ma c’è ancora da limare qualche dettaglio. Il calciatore potrebbe sposare presto la causa bianconera, ma bisogna accellerare i tempi. Domani sarà l’ultimo giorno di mercato e la Juventus ha bisogno di prendere necessariamente qualcuno al centro del campo. Il giocatore argentino è la prima scelta, ma nel caso in cui saltasse i bianconeri potrebbero buttarsi direttamente su Douglas Luiz dell’Aston Villa. Il brasiliano ha tanti estimatori in giro per l’Europa e i bianconeri potrebbero sfruttare le ultime ore di mercato per chiudere immediatamente la trattativa con il club inglese. Si spera, però, di non dover arrivare a questa soluzione.