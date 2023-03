Effetto domino per il Napoli, Osimhen allo United?

Nel caso in cui Marcus Rashford dovesse lasciare il Manchester United, Victor Osimhen arriverebbe

In estate Victor Osimhen potrebbe lasciare il Napoli, con il Manchester United pronto a provare a prenderlo nel caso in cui dovesse partire Marcus Rashford. Il talento inglese e nel mirino di varie squadre, che potrebbero cercare di prelevarlo dai red devils alla prima occasione utile.

Il Manchester United potrebbe valutare Marcus Rashford, che in passato è stato accostato a Barcellona e Arsenal, a 125 milioni di euro se avesse bisogno di incassare la prossima estate prima della scadenza del suo contratto nel 2024.

Le ultime

L’attaccante del Napoli Victor Osimhen ha ammesso che giocare in Premier League è “un’ambizione di tutti i giocatori” in mezzo a forti legami di trasferimento. Osimhen sarebbe tra gli obiettivi prioritari del Manchester United in estate, visto che Erik ten Hag sta cercando un centravanti a lungo termine.

Il 24enne sta vivendo una stagione sensazionale, segnando 21 gol in 25 partite per aiutare il Napoli a competere a livello nazionale ed europeo. Il Napoli è a 18 punti in testa alla classifica della Serie A e ha già una mano sul primo scudetto dal 1990. È anche in procinto di partecipare ai quarti di finale di Champions League dopo la vittoria per 2-0 nell’andata degli ultimi 16 anni contro l’Eintracht Francoforte.

Le prolifiche imprese di Osimhen lo hanno lanciato in prima linea tra gli attaccanti dello United e il giocatore ha espresso chiaramente il suo desiderio di giocare un giorno in Inghilterra.Tuttavia, ha aggiunto che al momento è concentrato sul Napoli, il che potrebbe spingere i Red Devils a rivolgere le loro attenzioni a Harry Kane del Tottenham, se non vuole partire quest’anno.