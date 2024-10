Ege Monaco, l’ex di Trigno, si sfoga sui social: critiche alla ballerina Chiara Bacci

Ege Monaco, ex fidanzata di Trigno, cantante di Amici 24, ha reagito con durezza alle immagini del daytime in cui il suo ex appare sempre più vicino alla ballerina Chiara Bacci. Lo sfogo è arrivato tramite Instagram, dove Ege ha espresso tutto il suo disappunto per la situazione.

La giovane ha accusato Chiara di essersi avvicinata a Trigno pur sapendo che lui era impegnato e ha criticato pesantemente anche il suo ex, definendolo immaturo. Ha spiegato di non essere sorpresa dalla situazione, affermando di essere serena e di aver fatto la scelta giusta lasciando la relazione.

Le parole di Ege

“Chiara è una grandissima zocc*la che nonostante sapesse di avere davanti a sé un ragazzo impegnato non ci ha pensato due volte. Il mio ex un grande c*glione come la maggior parte degli uomini. Dato che mi state tempestando di messaggi, sì ho visto e no, non sono stupita. Il tempo rivelerà il vero volto delle persone. In questo momento sono più rilassata che mai. So di avere un giusto karma e di aver agito correttamente lasciando questa persona”, ha tuonato l’ex di Trigno.

Ege ha inoltre chiarito che i “problemi” a cui Trigno aveva fatto riferimento riguardavano proprio la loro storia, che stava già attraversando una crisi. Ha ribadito che la felicità di Chiara per la fine della loro relazione dimostra la sua mancanza di rispetto, concludendo che il comportamento di Trigno non cambierà e che rimarrà un traditore.

“Gioire per la separazione di una coppia e sulla sofferenza di un’altra ragazza non penso faccia di lei niente di meno dell’appellativo che le ho assegnato inizialmente. Rivolgendomi a lei le dico che se lo tenga. Il lupo perde il pelo ma non il vizio. L’ho conosciuto traditore ed è rimasto traditore. E questo non cambierà in futuro. Baci”, ha concluso.