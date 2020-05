Grande Fratello Vip: un’ex concorrente ha trovato l’amore in Messico

Dopo essere più volte finita al centro delle polemiche e del gossip durante la sua permanenza al Grande Fratello Vip, Elisa De Panicis sembra aver trovato la serenità accanto ad un ragazzo. È proprio questo suo nuovo amore a farla tornare al centro dell’attenzione. soprattutto, dopo le sue ultime IG Stories.

LA STORIA CON DENVER – Elisa si è fatta conoscere al pubblico di Canale 5 con la sua partecipazione all’ultima edizione del Grande Fratello Vip. Sebbene la sua sia stata una permanenza breve, ha fatto molto discutere sia dentro che fuori la casa. La ragazza, infatti, ha più volte dichiarato di aver avuto un breve flirt con il modello Andrea Denver prima del GF Vip. Una rivelazione che ha fatto discutere vari salotti televisivi, ma che non ha portato ad un lieto fine.

LA DE PANICIS VOLA IN MESSICO – Nonostante non sia molto nota nel Bel Paese, la De Panicis ha un buon seguito sia in Spagna che in Sud America. Ed è proprio in America, precisamente in Messico, che l’influencer è volata insieme ai suoi amici per una vacanza all’insegna del relax. Con lo scoppio dell’emergenza del Coronavirus, però, questo viaggio si è trasformata in una vera e propria quarantena.

UN NUOVO AMORE – Attualmente, Elisa sta trascorrendo questa quarantena a Tulum, presso un resort di lusso. L’ex gieffina, però, starebbe passando questo tempo in dolce compagnia. Pare che proprio a Tulum, l’influencer abbia conosciuto quello che a tutti gli effetti sembra essere il suo nuovo fidanzato. Sull’identità del ragazzo non si sa nulla, ma dal video che la De Panicis ha postato sui social si vede tutta la chimica tra la coppia.

IL POST SU INSTAGRAM – Elisa De Panicis sembra aver voltato definitivamente pagina, dicendo addio ad Andrea Denver. A testimonianza di ciò è il recente video che la ragazza ha postato su Instagram, accompagnandolo dalla didascalia: “Fate l’amore non fate la guerra”. Il video in questione mostra l’ex concorrente del GF Vip scambiarsi un appassionato bacio, stretta a quello che sembra essere il suo nuovo amore.