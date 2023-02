Eintracht-Napoli: Osimhen ha recuperato

Il Napoli, pronto ad inseguire anche il sogno europeo, questa sera scenderà in campo contro l’Eintracht Francoforte. Gli azzurri, infatti, saranno ospiti al Deutsche Bank Park per l’andata degli ottavi di finale di Champions League.

Indubbiamente, per il mister Spalletti il vero obiettivo di questa stagione è lo scudetto in Serie A ma passare il turno in Europa è importante per il club dal punto di vista economico e visivo.

Buone notizie per tutti i tifosi arrivano dal report pubblicato dalla SSC Napoli dell’allenamento svolto ieri. Con la squadra, infatti, ha svolto l’intera seduta anche Victor Osimhen.

Il centravanti nigeriano, quindi, scenderà in campo anche stasera pronto a far sognare i tifosi azzurri che sostengono la squadra.