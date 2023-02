Eintracht, Rode influenzato: rischia il match contro il Napoli

Sebastian Rode, capitano dell’Eintracht, è influenzato e potrebbe saltare il match contro il Napoli. A rivelarlo il sito ufficiale del club tedesco: ecco come potrebbero andare le cose adesso.

A rischio la partita contro il Napoli?

Oliver Glasner, tecnico dell’Eintracht Francoforte, ha dovuto rinunciare a uno dei suoi giocatori più forti e carismatici a causa dell’influenza. Come ha riportato il sito ufficiale della squadra tedesca, Sebastian Rode ha saltato il match di Bundesliga contro il Werder Brema per problemi di salute.

Questo sta a significare che attualmente il centrocampista è a serio rischio anche per il match contro il Napoli, molto importante per la Champions League.

La profezia di Benitez

Proprio della Champions League ha parlato Rafa Benitez alla Gazzetta dello Sport: “Il Napoli ha tutte le carte in regola per imporsi anche in Europa. Sono in fiducia, non hanno nulla da perdere, giocano bene, hanno un ampio vantaggio in campionato che quindi non rappresenterà una grande distrazione a livello fisico e mentale. Possono andare avanti in Europa e più lo faranno e più cresceranno. E poi so bene cosa vuol dire l’euforia di una città come Napoli in termini di appoggio alla squadra”.