Ekitike, lotta tra Juventus e Milan

Firmato la scorsa estate, in questa stagione è stato poco presente e quindi un trasferimento sembra la destinazione più probabile per lui, in modo che possa avere le sue occasioni e i suoi minuti

All’epoca si trattava di una scommessa sorprendente, perché la squadra di Christophe Galtier aveva già tre dei migliori attaccanti al mondo tra le sue fila e infatti successivamente ha ceduto in prestito Mauro Icardi. Tuttavia, Hugo Ekitike era una chiara scommessa sul futuro, con un prezzo di circa 35 milioni di euro (bonus inclusi), comunque inaspettato.

La sua grande stagione allo Stade de Reims è stata fondamentale perché il PSG si impegnasse a firmare l’attaccante ventenne. Ha giocato solo 10 partite su 27 sotto la guida di Christophe Galtier. Con un bilancio di 4 gol e 3 assist per la squadra parigina.

Juventus e Milan stanno già guardando

Ora questo attaccante sta chiaramente tenendo il suo futuro in bilico a causa del fatto che non ha avuto quasi nessuna opportunità nella sua squadra. Come riporta L’Equipe, il Parco dei Principi sta già valutando la possibilità di cedere il giocatore, preferibilmente in prestito con un’opzione di acquisto a fine stagione.

Di fronte a questa prospettiva, anche due squadre sono apparse disposte ad accogliere il giocatore tra le proprie fila. Si tratta di Juventus e Milan, entrambi i club estremamente interessati all’ingaggio dell’attaccante francese, con il quale stanno pensando di rinforzare i rispettivi attaccanti. Vlahovic potrebbe salutare e così anche Leao, che sembra poter non rinnovare. Entrambi i giocatori potrebbero dire addio, con Ekitike che sarebbe un profilo utile per sostituirli.