El Khannouss, il giovane conteso dalle big: c’è anche la Roma

La Roma è una delle squadre sulle tracce di Bilal El Khannouss, centrocampista che sta vivendo una stagione straordinaria con il club belga del Genk. Il marocchino costerebbe non meno di 35 milioni di euro

Giocatore fondamentale per il Genk, il centrocampista marocchino Bilal El Khannouss è già diventato protagonista di un’accesa asta tra ben sei grandi club europei. Come riportato dal Mundo Deportivo, questo sestetto sarebbe composto da Atletico Madrid, Roma, Benfica, RB Lipsia, Olympique Marsiglia e Galatasaray.

Il 19enne centrocampista ha fatto la trafila delle giovanili dell’Anderlecht prima di entrare nelle giovanili del suo attuale club nell’estate del 2019. Sebbene abbia debuttato in prima squadra nella campagna 2021-2022, solo nella scorsa stagione si è affermato nei piani di Wouter Vrancken (76 presenze ufficiali, 4 gol e 10 assist).

Un ingaggio costoso

Con un contratto fino al giugno 2027, l’ingaggio del giovane calciatore non solo richiederà di superare una forte concorrenza, ma anche di soddisfare le richieste finanziarie di una squadra belga che, per il momento, ha valutato il suo giocatore non meno di 35 milioni di euro. Una somma del genere sembra quasi irraggiungibile per i giallorossi, specialmente dopo i recenti avvenimenti e la mancanza di fondi.

Khannouss ha fatto parte della squadra del Marocco che si è ben comportata ai Mondiali in Qatar e ha avuto l’opportunità di accumulare minuti nella partita contro la Croazia. In totale, il nativo di Strombeek-Bever (Belgio) ha già collezionato tre presenze nella Nazionale maggiore. Un attestato di stima enorme per lui, che potrebbe affermarsi come la nuova stellina del calcio mondiale.