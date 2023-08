El Nacional, il Napoli vuole Raphinha del Barcellona se parte Osimhen

L’argomento principale di calciomercato in casa Napoli è l’eventuale partenza di Victor Osimhen. Dopo aver già perso Kim comprato dal Bayern Monaco dopo il pagamento della clausola rescissoria, i Campioni d’Italia sperano di riuscire a trattenere Osimhen, anche se il rinnovo del suo contratto non è così facile come sembra.

È notizia de El Nacional, giornale spagnolo, che il Napoli si starebbe già muovendo per eventualmente sostituire la sua stella nigeriana. Come riportano i colleghi spagnoli, inizialmente il club interessato ad Osimhen era il PSG, che però dopo aver preso Dembelé dal Barcellona, dovrebbe aver abbandonato la pista.

Sono le sirene arabe a preoccupare il Napoli: l‘Al-Hilal che ha già preso Milinkovic-Savic, Rubén Neves e Koulibaly vuole continuare a rinforzare la rosa con calciatori con esperienza europea. La cifra che sarebbero disposti a pagare sarebbe quella di 140 milioni di euro che potrebbero addirittura non bastare per Aurelio De Laurentiis.

In ogni caso, qualora si giungesse a un accordo, ma soprattutto se Osimhen volesse andare via per farsi ricoprire d’oro in Arabia, secondo El Nacional, il Napoli andebbe a bussare proprio a Barcellona per prendere il sostituto che ha il nome di Raphinha.

L’ex Leeds è arrivato in Catalogna proprio l’estate fa ed è stato pagato 58 milioni di euro: quest’anno il brasiliano ha messo a segno 7 reti e collezionato 7 assist. L’attuale valore di mercato secondo Transfermarkt è di 60 milioni di euro per portarsi a casa il classe 96 blaugrana.

A onor del vero, c’è da riportare che El Nacional riporta erroneamente che il contratto di Osimhen sia già stato rinnovato con il Napoli, circostanza che almeno a ieri non era ancora veritiera.