El Pibe se fué! Addio a Diego Armando Maradona, il D10S del calcio

La notizia della morte di Diego Armando Maradona sconvolge il mondo intero e tramite il tam-tam dei media raggiunge anche l’angolo più remoto del globo. A dare la news per primo è stato “El Clarin“, che parla di una improvvisa crisi cardiocircolatoria che gli è stata fatale. A nulla è valso il pronto intervento dei sanitari che non hanno potuto far altro che constatare il decesso. El Dios lascia cinque figli (tra cui Diego Junior, riconosciuto dopo anni di lotte e dopo una sentenza dei tribunali italiani) e la chiara sensazione che qualcosa di fantastico si è appena spenta nei cuori di tutti i tifosi del mondo.

Non sono bastate sei ambulanze che a sirene spiegate si sono catapultate nella sua villa a Tigres, nella periferia nord di Buenos Aires. Diego Armando Maradona, icona vivente del calcio, non ce l’ha fatta e a qualche giorno dalle sue dimissioni dopo un intervento per la rimozione di un edema subdurale, ha dovuto arrendersi ad un improvviso arresto cardiaco.

Fu lui stesso a parlare del “periodo più difficile della sua vita” proprio riguardo all’operazione che lo aveva provato in maniera tremenda anche a livello psicologico. La riabilitazione stava procedendo regolarmente sotto gli occhi amorevoli delle figlie Dalma e Giannina e dell’ex fidanzata Veronica Ojeda, poi il malore e la corsa contro il tempo per salvare la vita che intanto stava già abbandonando “El Diez“.

Sessant’anni vissuti non togliendo mai il piede dall’acceleratore, in campo come nella vita. Prodezze balistiche e amari tonfi hanno fatto sempre coppia con momenti più o meno felici all’interno del nucleo familiare, esaltato e anche biasimato nel corso degli anni. Maradona era diventato il “Dios del futbol” con le magie che mostrava sui rettangoli verdi nei club nei quali militò e soprattutto con la maglia della nazionale Argentina.

Indimenticabile fu la sua parentesi più esaltante, quella di Napoli, squadra nella quale giocò dall’1984 al 1991. Innumerevoli gli attestati d’affetto dell’intera popolazione del capoluogo campano che visse in quegli anni, il periodo più emozionante della propria storia. Diego se ne va ma rimane immortale nel cuore di chi gli ha voluto bene e soprattutto in milioni di tifosi che non a caso gli hanno sempre tributato l’epiteto di “D10S” scritto con il suo, ormai iconico, dieci.