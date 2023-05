El Shaarawy: lotta tra Inter e Milan per averlo

Derby della Madonnina sul mercato dei trasferimenti per un attaccante che termina il suo contratto con la Roma quest’estate. Stephan El Shaarawy potrebbe lasciare i giallorossi in estate

La grande sfida dell’Inter per questo fine stagione è cercare di vincere la Champions League contro il Manchester City. La stagione dell’Inter è stata discontinua in Serie A, anche se nei tornei ad eliminazione diretta ha dato prova di grandi prestazioni collettive.

Potrebbe ora aprirsi un altro scontro di mercato con il Milan, dopo quello in Champions League. Secondo quanto riportato da Tuttosport, i nerazzurri sono decisi a puntare su Stephan El Shaarawy. Il giocatore della Roma potrebbe essere ceduto al termine della stagione in corso, considerando che non c’è ancora un accordo per il rinnovo di contratto e le due milanesi lo vorrebbero.

Derby per il giocatore

Un attaccante che, secondo Tuttosport, ha attirato anche l’attenzione del Milan, dove in passato ha militato. Il giocatore accoglierebbe certamente con favore l’opportunità di prendere il volo per tornare a San Siro. Allo stesso modo, i giallorossi cercheranno di prolungare il contratto di El Shaarawy.

Il tecnico José Mourinho è concentrato sulla finale di Europa League contro il Siviglia, ma non trascura la sua squadra per la finestra di trasferimenti estiva. Con l’incertezza all’orizzonte per il suo pupillo, vedremo come si risolverà questo Derby della Madonnina per il trasferimento di Stephan El Shaarawy. Difficile pronosticare cosa accadrà da qui a fine stagione, ma la sensazione è quella di un possibile addio alla capitale per il calciatore.