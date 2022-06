El Shaarawy vuole restare a Roma

Stephan El Shaarawy sembra intenzionato a restare nella capitale. L’ex Monaco si starebbe allenando anche in vacanza, per farsi trovare pronto

Nonostante le numerose voci, Stephan El Shaarawy potrebbe restare ancora a Roma. Il faraone, infatti, non è visto come un esubero da José Mourinho e potrebbe restare ancora nella capitale, sponda giallorossa.

Il giocatore sembra aver trovato la propria quadratura sotto la gestione del tecnico portoghese, trovando anche un buon minutaggio e offrendosi sempre al servizio della squadra quando richiesto. Su di lui, negli scorsi mesi, se ne sono dette tante. Il calciomercato italiano lo ha visto come uno dei protagonisti degli scorsi mesi, con tante squadre desiderose di averlo.

Se arriva l’offerta giusta…

Il calciatore, però, potrebbe partire dovesse arrivare un’offerta da almeno 10 milioni di euro. Il suo contratto scade nel 2023 e a lui si sono interessate squadre come Galatasaray, Monza, Atalanta, Fiorentina ma anche Inter e Milan negli scorsi mesi.

Le due milanesi, però, sembrano essersi allontanate dal giocatore. Stephan El Shaarawy, però, ha uno stipendio fuori portata per gran parte delle squadre interessate. Atalanta, Monza e Fiorentina non sembrano intenzionate ad arrivare ai 3.5 milioni di euro che attualmente percepisce in giallorosso e il Galatasaray non vorrebbe spendere così tanto.

Il giocatore vuole il giallorosso, ma bisogna capire quanto sia disposta la società a puntare su di lui. Il suo contributo si è visto, ma si vorrebbe evitare di perderlo a zero senza monetizzare. E’ probabile una cessione o un rinnovo a cifre inferiori. Anche se quest’ultimo, al momento, appare come un’ipotesi remota rispetto alla vendita.