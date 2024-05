Elena D’Amario, al capolinea la storia d’amore con Massimiliano Caiazzo? Le segnalazioni

A distanza di circa due anni dall’inizio della love-story tra Elena D’Amario e Massimiliano Caiazzo, sembrerebbe che tra i due sia finita. A parlarne è stata Deianira Marzano, riportando nelle sue IG Stories le segnalazioni di alcuni fan.

AMORE AL CAPOLINEA? – La storia tra l’amata ballerina professionista e l’attore di Mare Fuori ha avuto inizio nel 2022. Ad agosto di quell’anno, infatti, sono iniziate le prime paparazzate e avvistamenti. Dopo alcuni mesi di silenzio da parte dei due giovani talenti, hanno poi deciso di uscire allo scoperto e rendere pubblica la loro relazione.

Nelle ultime settimane, però, sono iniziate a circolare le prime indiscrezioni che vedevano in crisi la love-story tra Elena e Massimiliano. I due, infatti, hanno smesso di scambiarsi like e commenti sui social, non condividendo più contenuti di coppia. Se prima si pensava che i due non si mostrassero insieme per via del lavoro della D’Amario, impegnata con il serale di Amici, da qualche giorno in molti hanno cambiato idea.

Nei giorni scorsi, la Marzano ha deciso di condividere alcune segnalazioni e sospetti da parte dei suoi follower. Un utente, infatti, ha fatto notare all’esperta di gossip come Elena sia volata in Messico, concedendosi una piccola vacanza, senza l’amato volto di Mare Fuori.

Successivamente, in un’altra storia di Instagram, Deianira ha condiviso un’altra segnalazione. Secondo un follower, infatti, Caiazzo avrebbe rivelato di essere single in una recente intervista televisiva. Non è però stato rivelato il nome del programma televisivo.

È d’obbligo ribadire che si tratta di segnalazioni e come tali, senza prove concrete, vanno prese con le pinze. Non resta altro, quindi, che attendere ulteriori aggiornamenti o commenti da parte dei diretti interessati.