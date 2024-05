Elena D’Amario, è finita con Massimiliano Caiazzo? La risposta di Giulia Pauselli

Nelle ultime settimane si è spesso vociferato di una possibile rottura tra Elena D’Amario e Massimiliano Caiazzo. I due, infatti, hanno smesso di mostrarsi insieme, facendo così pensare che sia successo qualcosa. A commentare quest’ultimo rumor è stata Giulia Pauselli, collega e amica della ballerina professionista.

È FINITA? LE PAROLE DELLA PAUSELLI – Dopo aver reso ufficiale la loro relazione, Elena e Massimiliano si sono spesso mostrare insieme i social. I due, infatti, hanno più volte condiviso le loro vacanze insieme o alcuni momenti di coppia. Nelle ultime ore, però, sui social regna il silenzio sulla love-story.

Terminato il serale di Amici, dove la D’Amario è impegnata come ballerina professionista, quest’ultima è partita per il Messico per concedersi alcuni giorni di relax. La danzatrice, però, è partita senza il fidanzata. L’assenza dell’amato attore di Mare Fuori ha fatto nascere teorie su una possibile rottura per la coppia.

A commentare quest’ultimo gossip è stata anche la Pauselli, anche lei ballerina professionista ad Amici e amica di Elena. Ospite a Casa SDL, Giulia ha così commentato le ultime voci di corridoio:

“No, non mi mettete in mezzo a queste cose. In realtà giuro che non so niente. Poi Elena è una persona estremamente riservata nel suo privato. Se fosse così, auguro a entrambi che possano risolvere se così deve andare, altrimenti…. Sì auguro a entrambi comunque del bene. A lei voglio molto bene è pazzesca. Le auguro tutto il bene”.

Sebbene la donna non si sia pronunciata sulla possibile rottura tra la collega e Caiazzo, il suo imbarazzo e tentativo di sviare l’argomento non ha fatto altro che alimentare il rumor. Non resta altro, quindi, che attendere nuovi aggiornamenti.