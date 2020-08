Elena D’Amario, indiscrezione: avvistata in compagnia del collega Alessio

A finire al centro dell’attenzione del gossip è una nota ballerina professionista di Amici, Elena D’Amario. Ieri sera, infatti, la donna è stata avvistata in dolce compagnia, scatenando il caos fra gli utenti di Instagram. Cosa è successo?

L’INDISCREZIONE – Ieri sera si è scoperto che una delle professioniste di Amici, Elena, era in dolce compagnia. Nel molisano, precisamente a Termoli, la ballerina è stata fotografata insieme ad un suo collega: Alessio Padula. A lanciare lo scoop è stato il blog Isa&Chia, riportando anche la testimonianza di una loro lettrice.

Stando a quanto raccontato dall’utente, i due ballerini erano in compagnia della mamma della D’Amario. La fan si è avvicinata ai due per fare una foto, ma loro hanno subito spiegato che la foto dovevano farla separata. Per quanto riguarda il loro comportamento, sembra non ci siano state effusioni, ma semplici chiacchierate.

COSA STA ACCADENDO? – È da molto tempo che in tanti credono che tra la Padula ed Elena ci sia del tenero, senza però ricevere conferme o smentite. Durante il periodo della quarantena, inoltre, si è ipotizzato che i due ballerini stessero abitando insieme. Anche in questa occasione, però, i due hanno risposto a questi rumors con il silenzio.

A riaccendere la curiosità sulla coppia è stata un’intervista che Elena D’Amario ha rilasciato recentemente al magazine Grazia. Durante l’intervista, la donna ha più volte ripetuto di essere single e di volersi dedicare completamente alla sua carriera. Con queste parole, la ballerina ha tentato, invano, di mettere a tacere i tanti rumors.