Elena D'Amario, nota ballerina professionista, si è cimentata nella recitazione grazie ad una parte ottenuta in Che Dio Ci Aiuti

Elena D’Amario, nota ballerina professionista di Amici di origini abruzzesi, si è cimentata per la prima volta nella recitazione grazie ad una parte ottenuta nella fiction Rai, Che Dio Ci Aiuti. In un’intervista per Fanpage, la ballerina ha raccontato le sensazioni sul set e fatto un bilancio della sua vita.

Elena D’Amario ammette: “Sul set crollavo”

Ora che le puntate andranno in onda, Elena ha fatto delle dichiarazioni importanti sulla vita dietro le telecamere: “Sul set crollavo”. Per lei è stata una prova nuova, una nuova esperienza superata però a pieni voti: “Ho la fortuna di avere una persona come lei accanto, che è una guida, soprattutto quando ti accosti a fare qualcosa di diverso.

Ho trovato in lei grande supporto, ma anche ironia nel parlarne. Mi ha consigliato di non prendermi troppo sul serio. Mi ha supportato nella scelta e di tanto in tanto si informava: ‘Come sta andando? Ti sta piacendo?’, è stata super carina”.

Nella fiction, la D’Amario interpreta Luisa Monachini, donna traumatizzata dalla morte del marito e con un figlio, Elia. “Purtroppo fa delle scelte sbagliate per la paura di perderlo” spiega la ballerina e ora anche attrice.

Questa nuova professione le piace molto: “Ho trovato negli attori e nella squadra tecnica, un grande team. Pur non essendo la mia comfort zone, mi sono trovata bene ad esprimermi attraverso la recitazione. In fondo, anche nella danza ho sempre dato importanza all’interpretazione”. Infine, la sua vita a Roma: “Ora ho una casa a Roma. E quando ti fermi, inizi a pensare, a fare dei bilanci”.