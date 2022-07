Elena D’Amario, nuova avventura: nel cast di una nota fiction

Stando a quanto emerso dal web, Elena D’Amario è pronta a cimentarsi in una nuova avventura. La ballerina di Amici, infatti, sarà nel cast di una nota fiction di Rai 2: Che Dio ci aiuti!

IN UNA NOTA FICTION – A lanciato lo scoop sulla nota professionista del talent di Maria De Filippi è stato TVBlog. Nel suo portale online, è possibile leggere questo:

“Stando a quanto ci risulta, nel cast della fortunata serie di Rai1 prodotta da Lux Vide nei nuovi episodi in onda nella stagione 2022-2023 ci sarà un’altra Elena, nella fattispecie Elena D’Amario. Per la talentuosa ballerina, scoperta nel 2009 da Maria De Filippi ad Amici, si tratterà del debutto come attrice in una fiction televisiva. In base alle informazioni in nostro possesso, Elena D’Amario inizierà a girare Che Dio Ci Aiuti 7 proprio in queste ore a Spoleto. Non a caso in una storia Instagram (dove è seguita da più di un milione e 300 mila utenti) pubblicata ieri la danzatrice ha fatto sapere di essere in fase di studio con tanto di gif di un ciak cinematografico. Una pubblicazione social enigmatica che oggi, grazie all’anteprima di TvBlog, trova spiegazione”.

Non si sa ancora nulla sul personaggio che la ballerina dovrà interpretare. Per scoprire qualcosa, quindi, bisognerà attendere i prossimi mesi. La settima stagione di Che Dio ci aiuti, andrà in onda ad inizio 2023. I telespettatori, inoltre, si troveranno davanti ad un: importante assenza: Suor Angela. Vera protagonista della fiction, la suora, interpretata da Elena Sofia Ricci, non sarà più presente nella fiction.

La D’Amario, inoltre, non è la prima ballerina professionista di Amici a cimentarsi in nuove avventure. Il caso più noto è certamente quello di Stefano De Martino, prima allievo e poi nel corpo di ballo dei professionisti. Da qualche anno il marito di Belen Rodriguez ha abbandonato il mondo della danza, dedicandosi alla conduzione televisiva.