Elena Morali, contro Alex Belli: “Imparasse a non copiare le idee”

Nelle ultime ore a scagliarsi contro Alex Belli è stata Elena Morali. A far arrabbiare l’ex Pupa è stato l’ultimo messaggio d’amore che l’attore ha deciso di mandare a Delia Duran.

“Imparasse a non copiare le idee” – Il tutto ha avuto inizio con l’ultimo video che Belli ha voluto condividere sui social. Attualmente in Egitto, l’ex gieffino è tornato nuovamente a parlare per il suo particolare messaggio che ha deciso di lanciare alla moglie, quest’ultima tra i finalisti del GF Vip.

Nel breve filmato condiviso su Instagram, Alex si è mostrato in tenuta subacquea nel fondale del Mar Rosso. In mano all’attore c’è un cartello con su scritto: “Non disperdere nel mare il nostro amore. Difendilo e vai avanti per la tua strada, dai il peso alle parole. Io sono con te per darti forza”.

Nel vedere il video, però, in molti hanno subito iniziato a pensare che l’uomo non si trovava realmente nel Mar Rosso. A far ipotizzare ciò sono stati i pesciolini intravisti nel filmato, sicuramente frutto di Photoshop.

Davanti al filmato di Alex Belli, Elena Morali ha avuto abbastanza da ridire. L’ex Pupa, infatti, pochi giorni fa ha festeggiato con il fidanzato Luigi Mario Favoloso il loro secondo anniversario. In occasione di tale evento la donna ha creato un video simile a quello di Alex Belli. Proprio per questo la Morali si è scagliata contro l’attore:

“Alex Belli (che di belli non un caz) imparasse a non copiare le idee dai reel degli altri per i suoi video finti. E magari imparasse seriamente pure a fare sub invece di photoshoppare i pesci”.