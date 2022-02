Elena Morali, due anni d’amore con Luigi Favoloso: la dedica su Instagram

Una dedica romantica per il suo Luigi e una frecciatina a tutti coloro che l'hanno criticata

Continua la storia d’amore tra Elena Morali e Luigi Favoloso, dopo aver attraversato alti e bassi. Sono due anni che i due fanno coppia fissa e sembrerebbero davvero molto innamorati l’uno dell’altra. Per celebrare questi due anni d’amore, la donna ha deciso di fare una dolce dedica su Instagram.

Due anni d’amore

La coppia sta trascorrendo una vacanza in Egitto e per l’occasione la Morali ha deciso di fare una romantica dedica al suo Luigi. L’ex protagonista dell’Isola dei Famosi, infatti, ha mostrato sui social un cuore fatto sulla spiaggia con dei petali all’interno. Il tutto ovviamente coronato da parole molto dolci per la sua metà.

“Due anni fa incrociavo per la prima volta i tuoi occhi, qualche secondo dopo ne ero persa” ha esordito Elena su Instagram. Successivamente la donna ha mandato qualche frecciatina a chi non ha creduto al loro amore e chi l’ha sempre criticata.

“Ne hanno dette così tante, hanno cercato di sputare sul nostro amore dal primo istante, ma come dico sempre, la verità vince sempre… Ed io sono qui in questo posto meraviglioso ed in questa vita meravigliosa con te, giorno dopo giorno” ha concluso la Morali.

Effettivamente, i due hanno trascorso diversi alti e bassi ferocemente criticati dagli utenti social, soprattutto per essere spesso apparsi in tv per raccontare questi problemi. Tuttavia, la loro storia prosegue a gonfie vele contro tutto e tutti.