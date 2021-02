Elena Morali e Luigi Favoloso, la storia del tradimento è finta? Parla lui

Elena Morali e Luigi Favoloso sono stati protagonisti di uno scandalo surreale su un ipotetico tradimento di Favoloso ai danni della conduttrice. La donna si è detta scioccata e amareggiata sui social, ma pare che la storia non sia del tutto veritiera e Luigi Favoloso ha replicato alle accuse.

TRADIMENTO SCOPERTO TRAMITE TELECAMERA – La storia raccontata da Elena Morali è scioccate e alquanto surreale. Pare che la donna abbia scoperto per caso un tradimento da parte del suo fidanzato Luigi Favoloso; eppure le cose sembravano andare di nuovo bene tra di loro, nonostante il periodo difficile. La Morali ha spiegato su Instagram, tramite un post, di aver cercato un filmato del suo compleanno con protagonista l’amico Tassinari, il quale durante la festa cantava a squarciagola facendo divertire tutti. Tuttavia, la conduttrice si è trovata davanti una scena completamente diversa: tornando indietro con la registrazione, Elena ha scoperto Luigi in casa con una bionda che non era affatto lei.

Deianira Marzano ha pubblicato su Instagram una riflessione del profilo Investigatoresocialofficial su questa storia del presunto tradimento. “Elena Morali state da anni oramai insieme. Luigi non sapeva di quella telecamera? Cioè sarebbe così ingenuo? Daje Elena e Gigi. Se volessi tradire la mia donna non lo farei a casa mia (con telecamere, vicini ecc…). Gaffe tremenda” si legge.

LUIGI FAVOLOSO REPLICA ALLE ACCUSE – In queste ultime ore, Luigi Favoloso ha rotto il silenzio e ha pubblicato su Instagram una lunga dichiarazione in merito a questa scomoda situazione. Il ragazzo ha smentito tutte le accuse, spiegando che quella ragazza si trattava di una cara amica di Elena Morali e che lui non sapeva nulla sulla presunta telecamera.

“Voi continuate pure a insultare e schierarvi così come avete fatto altre volte dalla parte del carnefice scambiandolo per vittima. La ragazza che era con me in casa è una cara amica di Elena ed entra con me in casa il giorno del suo compleanno, mi hanno chiesto di non nominarla perché è famosa e non vuole essere coinvolta in gossip vari. Piuttosto chiedetevi come possa una donna che per un anno si professa innamorata: nascondere una telecamera in casa per spiarmi, pubblicare un video sui social ambiguo senza prima chiedere a me una spiegazione” si legge sul profilo di Favoloso. Qual è la verità? I due stanno mentendo e hanno architettato tutto per essere invitati nei salotti televisivi? Per vedere il post cliccate qui.