Elena Morali e Scintilla, i rapporti oggi: “Non parliamo più pubblicamente”

Elena Morali e Scintilla si sono lasciati ormai da un anno, ad un passo dal matrimonio. Infatti, i due sarebbero dovuti convolare a nozze ma subito dopo la rottura, l’influencer si è buttata tra le braccia di Luigi Mario Favoloso, ex fidanzato di Nina Moric. In che rapporti sono oggi la Morali e Gianluca Fubelli (Scintilla)?

PARLA LA WEB INFLUENCER – Nel box di domande su Instagram, un utente le ha chiesto in che rapporti fosse con il suo ex fidanzato. La bionda seguita da oltre un milione di follower ha deciso di rompere il silenzio sul suo rapporto con il Fubelli.

“Io e Scinti abbiamo deciso di non parlare più di nulla pubblicamente, nemmeno del fatto di rimanere amici, colleghi, partner ecc… Se un giorno vorremmo parlarne vi scriverò io di tutto ciò. Fino ad allora vi chiedo, per favore, di non pormi più questa domanda. Per rispetto soprattutto suo che è una persona molto riservata” ha dichiarato la web influencer.

Scintilla, invece, non ha mai rilasciato dichiarazioni pubbliche sulla fine della sua relazione con Elena Morali. L’influencer in passato spiegò di provare alcuni sensi di colpa nei confronti del suo ex compagno poiché meritava, secondo lei, più onestà e sincerità.

La Morali ha inoltre confidato che se potesse tornare indietro lo farebbe per essere più onesta con Scintilla e dare un finale migliore alla loro storia. Nonostante tutto, oggi la ragazza è felice accanto a Luigi Favoloso con il quale convive a Milano.