Elena Morali, Favoloso l’ha tradita? Spunta un video che incastrerebbe Luigi

Qualche ora fa Elena Morali ha condiviso nelle sue IG Story un breve filmato che ha lasciato tutti senza parole. La breve clip mostrerebbe il fidanzato Luigi Favoso in compagnia di una sconosciuta. Ad accompagnare il video è lo sfogo della showgirl, totalmente ignara di quell’incontro.

“Sono scioccata e senza parole” – Solo recentemente tra Elena e Luigi era tornato il sereno. Da quanto raccontato dalla stessa Morali, i due avevano attraversato un periodo costellato di forti litigi, finendo per allontanarsi.

Sembrava che le cose andassero a gonfie vele, questo fino ad oggi. Sempre attiva sui social, Elena ha inaspettatamente condiviso una clip che ha lasciato senza parole sia fan che la stessa influencer. La clip in questione mostra Luigi entrare in casa insieme ad una ragazza bionda che non è Elena.

Successivamente la conduttrice ha voluto sfogarsi, spiegando ciò che è accaduto. Volendo trovare un video con protagonista l’amico Tassinari durante il suo compleanno, la ragazza è andata a cercare nelle registrazioni della telecamera di casa. Durante la ricerca, Elena ha fatto la scioccante scoperta.

“Ho trovato questa scena per me terrificante, il mio fidanzato che entra in casa con una bionda che non sono io”, ha spiegato Elena Morali. L’influencer si è detta scioccata e senza parole da tutto ciò. Da parte di Favoloso non è ancora giunta alcuna replica. Non si sanno quindi ancora le reali dinamiche di quanto mostrato nel breve filmato, chi era la ragazza in compagnia con il ragazzo e cos’è accaduto.