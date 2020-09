Elena Morali, Festival di Venezia: sul red carpet con il suo Luigi Favoloso

Tra i tanti personaggi dello spettacolo e dei social che hanno partecipato alla 77esima edizione del Festival di Venezia, non potevano di certo mancare Elena Morali e Luigi Favoloso. La coppia tanto chiacchierata sia sul web che sul piccolo schermo ha sfilato sul red carpet, lasciandosi andare ad intensi baci.

PASSIONALI BACI SUL RED CARPET – Negli ultimi mesi non si è fatto altro che parlare di Elena e di Luigi. La coppia, che su Instagram si mostra sempre più affiatata, ha deciso di sfilare sul tanto discusso red carpet. Infatti, in molti quest’anno hanno contestato la presenza di tanti volti noti sui social in un evento legato al cinema. Nonostante le varie critiche, le influencer hanno lasciato a bocca aperta con i loro favolosi look, tra queste spicca la Morali.

In occasione del red carpet, l’ex pupa ha voluto osare con un cortissimo abito che ha messo in risalto le sue invidiabili curve. Si tratta di un vestitino rosso a frange, dalla profonda scollatura. Il fidanzato, invece, ha optato per un elegante quanto particolare smoking con la giacca a spolverino lunga. I due si sono quindi fatti immortalare dai tanti fotografi, finendo al centro dei riflettori per i loro appassionati baci, terminati con un casquè.

MARITO E MOGLIE – A far tanto discutere negli ultimi mesi è stato l’insolito e particolare matrimonio celebrato da Elena Morali e Favoloso. La coppia è infatti convolata a nozze durante la loro vacanza a Zanzibar, divenendo marito e moglie con un rito masai. Nonostante non siano legalmente sposati, almeno non in Italia, il loro gesto ha fatto discutere parecchio.

La decisione della coppia è stata al centro delle critiche. Infatti, sono stati in molti a etichettare il matrimonio e la loro storia d’amore come un modo per ottenere sempre più visibilità. I due innamorati, però, non si lasciano scalfire dalle critiche, mostrandosi sempre più innamorati.

Per vedere le foto della coppia, clicca qui.