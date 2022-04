Elena Morali, il bacio tra lei e Aristide: parla il fidanzato

Durante la terza puntata de La Pupa e il Secchione, a fare il suo ingresso è stata Elena Morali. La 31enne ha affiancato Aristide Malnati, abbandonato da Flavia Vento, sua precedente Pupa. Una sostituzione che, da quanto visto dalle ultime clip, ha reso felice il Secchione.

Nel corso della quarta puntata del programma, andata in onda ieri sera, la coppia è stata al centro dell’attenzione. Da come mostrato da Barbara D’Urso, tra Elena e Aristide è scappato un bacio a stampo. A parlare è stato Luigi Favoloso, il fidanzato della Pupa.

LE PAROLE DI LUIGI – Il fidanzato di Elena non ha fatto mistero di essere in disaccordo con la scelta della Morali a prendere parte alla trasmissione. Nonostante ciò, durante la messa in onda de La Pupa e il Secchione ha voluto dire la sua su quanto mostrato dalla clip.

Nelle sue IG Stories, l’imprenditore napoletano ha così commentato il bacio tra Elena Morali e il suo Secchione: “Nonostante gli ex di Elena siano più simili ad Aristide che a me, non ho nemmeno l’1% di gelosia su questa cosa. Evitate messaggi stupidi”.

Proseguendo nelle sue dichiarazioni, Luigi ha ammesso di provare simpatia e stima verso Aristide: “Sono molto felice che Elena possa passare del tempo, confrontarsi e imparare da una persona culturalmente sopra la media come lui. Appezzo e stimo Aristide da quando ha fatto il GF Vip. Spero di avere l’opportunità di conoscerlo anche io. Sono poche le persone che hanno così tanto da insegnare”

Alla fine del suo discorso, l’ex volto del GF Vip Nip ha tirato in ballo anche sua madre, Loredana Fiorentino. La donna è stata più volte ospite nei salottini di Barbara D’Urso:

“Se proprio non riesce a tenere a bada quelle dolci labbrine potrei sempre presentargli mia madre che ha 50 anni, è single e dopo mio padre ha incontrato solo casi umani. Dopo tanta sofferenza meriterebbe un uomo come lui”.

Dal canto suo, Elena in puntata si è detta innamoratissima di Luigi. I due, insieme dal 2020, sono convolati a nozze a Zanzibar ed ora attendono di convalidare il matrimonio anche in Italia. Nonostante i loro alti e bassi, la coppia è più innamorata che mai.