Elena Morali, la donna tradita da Luigi Favoloso? La storia non quadra secondo alcune segnalazioni

Sono ore difficili per Elena Morali e il suo fidanzato Luigi Favoloso. In queste ore, l’influencer ha accusato il suo fidanzato di averla tradita incastrandolo con una registrazione fatta dalla telecamera presente in casa sua. Tuttavia, sono tanti a non credere affatto a questa storia surreale.

ELENA MORALI TRADITA DA FAVOLOSO? – La storia raccontata da Elena Morali è scioccate e alquanto surreale. Pare che la donna abbia scoperto per caso un tradimento da parte del suo fidanzato Luigi Favoloso; eppure le cose sembravano andare di nuovo bene tra di loro, nonostante il periodo difficile.

La Morali ha spiegato su Instagram, tramite un post, di aver cercato un filmato del suo compleanno con protagonista l’amico Tassinari, il quale durante la festa cantava a squarciagola facendo divertire tutti. Tuttavia, la conduttrice si è trovata davanti una scena completamente diversa: tornando indietro con la registrazione, Elena ha scoperto Luigi in casa con una bionda che non era affatto lei.

“Ho trovato questa scena per me terrificante, il mio fidanzato che entra in casa con una bionda che non sono io” ha spiegato Elena Morali, aggiungendo di essere senza parole e solo con la voglia di sfogarsi e piangere. Al momento Luigi Favoloso non ha rilasciato dichiarazioni ma non tutti sono convinti della veridicità di questi fatti.

STORIA INVENTATA O GAFFE? – Deianira Marzano ha pubblicato su Instagram una riflessione del profilo Investigatoresocialofficial su questa storia del presunto tradimento. “Elena Morali state da anni oramai insieme. Luigi non sapeva di quella telecamera? Cioè sarebbe così ingenuo? Daje Elena e Gigi. Se volessi tradire la mia donna non lo farei a casa mia (con telecamere, vicini ecc…). Gaffe tremenda” scrive la pagina Instagram menzionando anche Deianira, la quale supporta questa teoria. Qual è la verità?