Elena Morali, l’avvertimento su Instagram a chi ci prova con Favoloso: “Credete davvero che vi possa minimamente calcolare?”

Nonostante Elena Morali e Luigi Favoloso stiano insieme solo da qualche mese, i due sono subito fini al centro dei riflettori. Una delle coppie più chiacchierate del momento, molto spesso al centro della polemica, ma che, nonostante tutto, appaiono sempre più innamorati. Proprio oggi, a finire al centro delle attenzioni dei social è una IG Stories pubblicata dalla Morali, attualmente in vacanza con le sue migliori amiche. Cosa è successo?

“Credete davvero che vi possa minimamente calcolare?” – Da come si è ben potuto vedere dalle sue varie ospitate nei salotti televisivi, Elena sicuramente non le manda a dire. Anche oggi la ragazza ha dato prova del suo caratterino e, soprattutto, della gelosia verso il suo amato fidanzato, Luigi. Pare, infatti, che durante l’assenza della Morali, volata in Sardegna con le sue amiche, Favoloso starebbe ricevendo parecchie avances da parte di alcune ragazze.

“Per tutte le morte di “c***o” che pensano di “tamponare” il mio fidanzato solo perché è al lavoro mentre io sono in vacanza con le amiche…credete davvero che vi possa minimamente calcolare? Io e Luigi ci diciamo tutto. In fondo è già mio marito in parte e totalmente nel mio cuore. Ed io sono totalmente sua. Quindi andate a pi*****e un po’ più in là”, ha così tuonato la Morali tramite le IG Stories.

IL MATRIMONIO – Dopo la turbolenta storia che l’ha vista protagonista insieme a Scintilla, noto comico ed ex fidanzato di Elena, e Daniele Di Lorenzo, ex amante della bionda, Elena ha ritrovato il sorriso con Favoloso. Nonostante i due stiano insieme relativamente da pochi mesi, sembra proprio che tra i due vi sia un amore così forte da spingerli a compiere il grande passo.

Durante una delle loro ultime vacanze, Elena e Luigi hanno deciso di fare il grande passo: il matrimonio. Si sono infatti sposati a Zanzibar, giurandosi amore eterno con rito Masai. Nonostante le tante critiche ricevute, i due continuano la loro storia.