Elena Morali, l’inaspettata segnalazione di Deianira Marzano: avvistata insieme a Favoloso

Pochi giorni fa tra le storie di Elena Morali è spuntato un breve filmato con protagonista Luigi Mario Favoloso in compagnia di una ragazza, il tutto girato nella casa dell’influencer. Stando a quanto emerso, sembrerebbe che l’ex fidanzato di Nina Moric abbia tradito la showgirl con la misteriosa ragazza del filmato. Nonostante durante la diretta di Pomeriggio 5 abbia detto di non sentire più Luigi, a smentirla è una segnalazione giunta a Deianira Marzano.

AVVISTATI INSIEME – Non appena è scoppiato il gossip del presunto tradimento di Favoloso, in molti hanno criticato la coppia. Tanti utenti li hanno infatti accusato di star mentendo, tutto per avere visibilità. Ad avvalorare questa tesi è la segnalazione che qualche giorno fa è giunta alla Marzano.

Nota per i suoi tanti scoop con protagonisti i volti noti dei social e non, Deianira riceve spesso segnalazioni. Come mostrato dallo screenshot condiviso nelle IG Stories, l’opinionista ha ricevuto un messaggio di una sua follower che avrebbe avvistato Elena e Luigi insieme.

“Ho appena visto Elena e Luigi all’Aumai Shop che è in zona greco di Milano- ha così esordito la fan di Deianira-. […]Ma Elena non era andata da Barbara D’Urso l’altro giorno, dicendo che non stavano più insieme?”

Ospite al programma pomeridiano di Barbara D’Urso, la Morali ha raccontato del presunto tradimento del fidanzato. Tramite delle telecamere sistemate nel suo appartamento, la ragazza ha sorpreso il ragazzo insieme ad un’altra. Come ha infatti rivelato, la decisione di controllare l’interno della sua casa sarebbe dovuto sia al timore dei ladri sia per controllare Favoloso: “Io ultimamente non mi fidavo perché non mi faceva vedere più il cellulare e se stai insieme a me io voglio controllarlo il cellulare. Allora mi sono detta che avere le telecamere era la cosa migliore. Ho le telecamere ovunque, anche nell’occhio del mio orsacchiotto e anche in bagno!”.

Sebbene non sia stato svelato il nome della ragazza bionda apparsa nel video, Elena ha rivelato che si tratterebbe di una sua amica, che anche la D’Urso conoscerebbe. Non sono stati aggiunti ulteriori dettagli riguardo l’identità della protagonista del video. La segnalazione giunta a Deianira, però, smentirebbe la versione che Elena Morali ha raccontato a Barbara. Inoltre, la stessa influencer aveva ammesso di essere stata bloccata su whatsapp da Luigi, non potendo quindi avere modo di parlargli.