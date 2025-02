Elena Morali, lontano dai riflettori: la sua vita raccontata sui social

Nonostante siano diversi anni che si è allontanata dalle luci dei riflettori, Elena Morali continua ad essere molto seguita sui social. È proprio attraverso i suoi canali social che la donna mostra la sua nuova vita.

LA VITA MOSTRATA SUI SOCIAL – Da anni legata sentimentalmente con Luigi Favoloso, anche lui ex protagonista di diversi programmi Mediaset, è proprio con lui che la Morali condivide incredibili viaggi. Nel suo account su Instagram, infatti, l’ex Pupa ha condiviso svariati paesaggi mozzafiato.

La showgirl, infatti, attraverso i suoi viaggi si è avventurata in posti inesplorati, raccontandone le curiosità legati ad esso. È ciò che è accaduto durante il suo viaggio in Papa Guinea, dove ha visitato una tribù cannibale. Su questa avventura, la donna ha così raccontato:

“La Papua non è una meta semplice poiché ci sono molte difficoltà, dagli spostamenti, ai costi elevati, alla pochissima sicurezza, alle malattie e così via. Ma quando una cosa me la metto in testa non c’è modo di togliermela. Ma cosa mi ha spinto a tutto questo? Forse il fatto che fossero cannibali? Beh si quello devo dire che mi ha incuriosito…”.

Nonostante Elena non sia più presente sul piccolo schermo come un tempo, sporadicamente presenzia in qualche trasmissione in qualità di opinionista. È ciò che è accaduto a Mattino 4, programma trasmesso su rete 4.