Elena Morali, Luigi Favoloso sul suo ritorno come Pupa: commento cancellato

Nella terza puntata de La Pupa e Il Secchione, a tornare nelle vesti di Pupa è stata Elena Morali. Nota sui social, la 31enne già in passato ha preso parte al programma, questa volta al fianco di Astride Mainati. Questa sua scelta televisiva, però, non è affatto condivisa dal fidanzato Luigi Favoloso. L’uomo, infatti, nelle IG Stories ha fatto ben intendere il suo punto di vista.

IL COMMENTO DI LUIGI – Nel corso dell’ultima puntata del programma condotto da Barbara D’Urso, c’è stato un nuovo ingresso. Con l’abbandono di Flavia Vento, è stato necessario chiamare un’altra Pupa. Ad affiancare Astride, quindi, è stata la Morali. Qualcuno, però, non sarebbe d’accordo su questa sua partecipazione.

Mentre mandavano in onda la terza puntata, Favoloso nelle sue IG Stories ha mostrato di essere a cena con degli amici. Sicuramente questo suo comportamento ha destato la curiosità e le perplessità degli utenti di Instagram, tanto che poi ha condiviso una storia in cui ha scritto: “Non è necessario condividere tutte le scelte delle persone a cui siamo legati. A volte è sufficiente rispettarle”.

Poco dopo la pubblicazione di questo suo pensiero, la IG Story incriminata è stata cancellata. Che il ragazzo si sia pentito di quanto scritto? Per quanto riguarda Elena, invece, la sua entrata ha spiazzato persino Barbara. Nei vari quiz, infatti, la donna ha risposto correttamente ha tutte le domande che le sono state poste.

Non resta altro che attendere la nuova puntata de La Pupa e Il Secchione per scoprire come sarà il percorso di Elena Morali e degli altri concorrenti. Come anticipato da Barbara, inoltre, ci sarà l’ingresso di una nuova Pupa: Paola Caruso.