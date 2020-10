Elena Morali, su Instagram: al centro delle critiche un suo ultimo post

Nelle scorse ore a finire sotto i riflettori del web è Elena Morali, chiacchieratissima per la sua relazione con Luigi Favoloso. La donna è finita al centro delle critiche per un post pubblicato recentemente, ma la showgirl ha prontamente replicato.

IL POST SU INSTAGRAM – Solo una settimana fa la Morali condivideva uno scatto su Instagram, divenuto quasi virale nelle ultime ore. La foto in questione mostra la ragazza in primo piano e sullo sfondo il magnifico Duomo di Milano. A far parlare, però, è un dettaglio in particolare.

Ad accompagnare l’immagine, la didascalia: “Il Colosseo di notte è sempre molto emozionante !!! ”. Davanti a questa frase, il web non ha di certo taciuto. Sono piovute le critiche e il post è stato sommerso da commenti ironici.

LA REPLICA DI ELENA – La showgirl ha deciso di rispondere, replicando alle tante accuse attraverso le IG Stories. Proprio ieri sera, la bionda ha esordito: “Io davo per scontato che molti di voi fossero intelligenti”. Una risposta abbastanza forte, ma dovuta ai tanti insulti ricevuti. Ha poi fatto notare di non avere eliminato la foto o i commenti negativi.

Proseguendo, Elena Morali ha dichiarato: “Io ho repostate anche tante pagine che hanno scritto: ‘Davvero Elena dice che il Colosseo si trova a Milano?’. Raga sapete che ca**o è l’ironia?”.