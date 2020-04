Elena Sofia Ricci, riguardo i ritocchini: “Ho detto ‘no’ alla chirurgia estetica”

Tra le più belle e amate attrici italiane c’è sicuramente Elena Sofia Ricci, un’interprete che vanta una lunga carriera. Infatti, è da più di 40 anni che la donna lavora nel mondo dello spettacolo, una carriera che l’ha portata sia nel piccolo che nel grande schermo. Oltre al grande talento, è innegabile la bellezza dell’attrice, una bellezza totalmente naturale.

LA CHIRURGIA NEL MONDO DELLO SPETTACOLO – È lunga la lista delle donne dello spettacolo che hanno ricorso all’uso del bisturi. Le lancette che inesorabilmente scorrono, l’avanzare dell’età e la comparsa delle rughe, terrorizza molte attrici che hanno spesso tentato di fermare il tempo. La Ricci, però, sembra non preoccuparsene.

IL ‘NO’ AI RITOCCHINI – Sebbene la donna abbia 56 anni, non si può non notare la sua bellezza. A stupire, però, è un’altra cosa. Infatti, a differenza di molte sue colleghe. Elena ha detto ‘no’ alla chirurgia estetica, non curandosi dell’età che avanza. Inoltre, ha ammesso di non voler affatto competere con le attrici più giovani.

“Non mi sfracello con la chirurgia plastica…” – Elena Sofia Ricci, se prima era solita non uscire struccata, ora ha cambiato beauty routine. Ora, invece, si sistema i capelli, mangia bene, non fuma e va a dormire alle 9 e si sveglia alle 6. Riguardo alla chirurgia, ha poi voluto dichiarare:

“Non mi sfracello con la chirurgia plastica perché più riempi la faccia più cade sotto il peso della gravità. Preferisco far cadere quel poco che ho, può sempre servire una bella e affascinante cinquantenne, se divento un muppet non posso più fare nulla”.