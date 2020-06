Elenoir: “Wrong Party”, il nuovo singolo per Elektra Records Italia

ELENOIR torna sulla scena musicale con “Wrong Party“. Il nuovo singolo dell’artista per Elektra Records Italia/ Warner Music Italy è disponibile da oggi, venerdì 19 giugno.

La spiccata personalità dell’artista si riconosce con un solo sguardo, un’immagine forte e surrealista, accompagnata da un mondo musicale alienante e onirico.

“Wrong Party” si distingue grazie alla base elettro pop che, unita al timbro unico di Elenoir, riesce a creare un’atmosfera psichedelica e misteriosa per un brano dai chiari riferimenti internazionali. Un brano che conferma la bravura di Elenoir e consolida il suo stile british unico già riscontrabile nei suoi pezzi precedenti “Queen of Love”, “This is War”.

E’ citando W. Shakespeare nell’Atto I del Macbeth che Elenoir descrive la sua vision identificante: “ La Mente è il regno più lungo sul quale dobbiamo governare, perdona i suoi stessi inganni. Il Mondo è il posto più incantevole sul quale possiamo abitare, abbi la dolcezza di dissimulare, senza rinunciare a te stesso. Balla quando non è il momento.”

Il brano uscirà in tutto il mondo per Warner Music e in mercati fondamentali come quello statunitense e britannico verrà lavorato da etichette storiche del gruppo come Parlophone UK e Big Beat/Atlantic US.