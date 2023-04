Eleonora Daniele, dopo la nascita della figlia Carlotta: “Il post parto è stato uno shock”

Attraverso le pagine del settimanale Gente, Eleonora Daniele si è voluta raccontare. La nota conduttrice ha parlato di sua figlia Carlotta e di ciò che è accaduto dopo la sua nascita, raccontando anche il difficile periodo vissuto dopo il partito.

“Il post parto è stato uno shock” – Nella sua recente intervista, Eleonora ha ammesso che in passato non credeva di avere l’istinto materno ed è proprio per questo che, almeno per un periodo, non ha sentito il desiderio di diventare mamma. A 43 anni, però, c’è stata l’inaspettata svolta: la nascita di Carlotta.

Una evento inaspettato e per nulla scontato, data la sua età. La stessa Daniele, infatti, ha così ammesso:

“Dopo i 40 è più difficile, non era scontato accadesse, invece sono rimasta incinta in modo naturale, poco dopo il matrimonio con Giulio (Tassoni, ndr). È stato come un miracolo. In poco tempo la mia vita è radicalmente cambiata, con grande consapevolezza di voler costruire un nido assieme al mio uomo”.

A distanza di tre anni dalla nascita della figlia, la conduttrice di Storie Italiane vede la vita “attraverso gli occhi di Carlotta”. Nel parlare della bambina, Eleonora Daniele ha affermato:

“È vivace, sveglia, sensibile, mi ha fatto conoscere l’amore totalizzante, la gioia più pura che ha rafforzato il mio attaccamento alla vita. Lei è il motivo per cui ogni giorno ringrazio il Signore e mi sveglio con il sorriso. Penso sia un dono del cielo, un regalo del mio papà che non c’è più. Ricordo che quando ero ragazza mi diceva in dialetto veneto: “Fame una putea” (fammi una bambina, ndr)”.