Eleonora Pedron, modella e conduttrice televisiva, ha da poco festeggiato i suoi 40 anni. Una carriera fatta di successi e soddisfazioni ed una vita piena, vissuta ogni giorno a mille.

La vita sentimentale di Eleonora, è stata costellata diversi alti e bassi. La conduttrice è stata legata a Max Biaggi per 12 anni, da questo amore sono nati due splendidi bambini. Dopo tanti anni di relazione, i due hanno deciso di separarsi, un dolore che ha inevitabilmente scombussolato la vita dei ragazzi.

Eleonora e Max uniti per amore dei figli

La conduttrice ha parlato del rapporto che ad oggi la lega al motociclista: “Entrambi vogliamo la serenità dei nostri figli, i ragazzi hanno sofferto molto per la nostra separazione”.

Tutte e due i genitori, tutelano in tutti i modi la serenità familiare, ragion per cui, hanno scelto di vivere un rapporto civile e sereno.

Insieme continuano ad essere presenti entrambi nella crescita dei ragazzi come ha raccontato Eleonora: “Credo che venga in automatico. Parliamo di persone che mettono gli interessi dei figli al primo posto, non c’è un meccanismo da studiare, una ricetta. Non c’è neanche l’idea di evitare a tutti costi lo scontro”.

Ad oggi però, le loro strade si sono separate, Eleonora è legata attualmente all’attore Fabio Troiano, con il quale sta vivendo una ventata di assoluta novità. Fabio è arrivato nella sua vita, amando e rispettando i suoi ragazzi ed entrando in punta di piedi nella loro vita.

Essere dei bravi genitori viene prima di qualsiasi dilemma sentimentale, ed è proprio cosi che hanno fatto Eleonora e Max: i figli prima di ogni cosa.