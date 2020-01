Eleonora Rocchini: emergono nuove dichiarazioni dell’ex cognata, Dalila

Torna a far parlare di sé la vicenda che vede protagonista l’ex coppia di Uomini e Donne, Eleonora Rocchini e Oscar Branzani e Dalila, la sorella dell’imprenditore. Dalila è tornata ad attaccare l’ex cognata dopo le dichiarazioni di quest’ultima. Tramite Instagram, la ragazza ha fatto delle scioccanti rivelazioni riguardo la Rocchini.

LE ACCUSE DI DALILA – La sorella di Oscar si è lasciata andare a un lungo sfogo, accusando l’ex cognata per il comportamento che ha avuto. Da quanto riportato da Dalila, Eleonora deve la sua popolarità alla famiglia Branzini. “Lui ha pagato dei fotografi, ha fatto tanto per te, per farti avere la tua fetta di successo e io, con delle persone che si sono comportate così, mi verrebbe da dire: “Grazie ma non sono più innamorata, amo un’alta persona però vi ringrazio per quello che avete fatto per me” così almeno ci sarebbe stato un buon ricordo… e invece no!” , così racconta la ragazza nelle Instagram Stories.

ELEONORA E NUNZIO – Inevitabilmente, Dalila ha poi parlato della storia tra Nunzio e la Rocchini. Stando a quanto riportato, la Rocchini avrebbe tradito Oscar con Nunzio, l’ex fidanzato di Dalila. Sembrerebbe che tra Eleonora e Nunzio, attualmente, ci sia una frequentazione. La ragazza ha quindi voluto parlare della sua lunga storia con il ragazzo, finita ancor prima che scoppiasse il caos. Ciò che Dalila racconta all’ex cognata è il non aver confessato la verità: “Guardate, la situazione è questa… purtroppo io non so fermarmi. Dalila, è successo questo, mi puoi perdonare?” e invece no!”.

LE RIVELAZIONI SU LUCA DAFFRÉ – Dalila ha poi parlato del gossip che ha visto protagonista Eleonora e Luca Daffré, ex corteggiatore di Uomini e Donne. I due, da quanto racconta la ragazza, era scappato un bacio sebbene Eleonora avesse sempre negato ciò. Le dichiarazioni della sorella di Oscar sono poi proseguite, ammettendo di aver spesso litigato con il fratello quando è venuta a sapere dei piccoli flirt del ragazzo. “Si sarà potuto sentire con un paio di ragazze, ha sbagliato e io sono stata la prima a litigare con lui, ma tu l’avevi perdonato e ci sei stata insieme per un altro anno! Oggi dirlo è inutile perché se non l’hai lasciato all’epoca si vede che stare con Oscar, anche se si era sentito con due ragazze, ti stava bene!”, così racconta la ragazza, smentendo quindi le accuse che Eleonora aveva mosso contro l’ex, parlando di presunti tradimenti.