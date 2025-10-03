Eleonora Rocchini: “Per me questa è la mia unica vera storia d’amore”

Eleonora Rocchini recentemente è stata ospitata dalla conduttrice di “podcast 1%”. Durante il corso dell’intervista, l’ex corteggiatrice di “Uomini e Donne” ha ripercorso la sua esperienza nel programma di Maria De Filippi.

Al tempo, la giovane fiorentina partecipò ai casting dello show, dopo essere stata persuasa dalla sua migliore amica. Il tronista era Oscar Branzani. Nel suo video di presentazione, il napoletano descrisse le caratteristiche della sua donna ideale, e tali qualità rispecchiavano il temperamento di Eleonora.

Tra i due scoppiò immediatamente la scintilla. Dopo circa un mese dall’inizio del trono, Oscar la scelse. La Rocchini ricorda il periodo della loro rottura, così:” Quando è finita la mia relazione ho capito cosa significava fare del bullismo mediatico. Per me è stato pesante, ho sofferto, se l’avessi vissuta oggi forse l’avrei vissuta anche peggio perché con l’età si diventa anche più consapevoli del pericolo, sono diventata più paurosa anche nel camminare per strada. Io avevo deciso di far finire una relazione che non mi dava più felicità e sono inciampata, dopo 3/4 mesi, sono partita e in vacanza ho conosciuto un’altra persona e il mio cuore ha ricominciato a battere. Se una persona dopo 4 mesi inizia a sentire di nuovo le farfalle nello stomaco è perché probabilmente quella relazione non è finita 4 mesi prima ma già da tanto tempo prima. Ma ovviamente non racconti tutto quello che succede all’interno della coppia, comunichi che la relazione è finita perché la coppia è nata in televisione. Poi questa fine, questo incontro con un’altra persona non è andata a genio a tante persone e mi sono presa tutte le conseguenze del caso.”

“Chiudere la relazione non è stato facile, non sono state persone mature che si stringono la mano, è stato un trauma. E’ stato un anno di lotta per chiudere questa relazione, sai le classiche persone che non si vogliono far lasciare? Così. Quindi sono tornata a Firenze e ho ricominciato a vivere, proprio bello. Sono tornata a vivere con mia nonna e mi sono sentita al sicuro. La mia relazione nuova è andata avanti, è ancora il mio attuale compagno e ci sposiamo l’anno prossimo. Quindi come vedi una relazione nata per caso ma duratura.”

“Io avevo sentito delle cose reali che non avevo mai sentito. Quello che io avevo sentito in un contesto televisivo era diverso, non so se è perché ero condizionata, magari ti piace la situazione però io non avevo mai sentito sta roba. Per la persona che ho accanto ho fatto delle cose pazzesche che sono state nuove. Per me la mia unica e vera storia d’amore è questa. Niente accade per caso alla fine. Io lo conoscevo già prima, il paese era quello. Poi ti rincontri dopo 4 anni… bello!”