Eleonora Valli, sorella di Beatrice e Ludovica Valli, ha partorito il secondo figlio

Eleonora Valli è una delle tre sorelle delle due due più note al mondo della tv Beatrice e Ludovica Valli. Eleonora ha finalmente partorito il suo secondo bambino e così la famiglia Valli si allarga ancora una volta. Come saprete già Beatrice, che adesso è una vera e propria influencer su Instagram, aspetto il terzo bambino dal suo futuro marito Marco Fantini.

LE PRIME PAROLE DOPO IL PARTO DI ELEONORA VALLI – Mentre Ludovica ha dichiarato di essere troppo felice per sua sorella, ecco quanto ha dichiarato Eleonora subito dopo il parto: “Vi volevo almeno ringraziare perché non riuscirò a rispondere a tutti i messaggi, però vi ringrazio con il cuore. Noi stiamo bene, grazie a tutti per gli auguri. Presto vi aggiornerò su questo giorno indimenticabile!” Tutto di corsa perché noi stiamo già rientrando a Milano, voi non lo sapete ma tra qualche giorno è il mio compleanno e tre mesi fa abbiamo deciso di partire proprio a cavallo del mio compleanno. Non so se sono coincidenze o destino, fortunatamente Ludovica mi ha aspettata a nascere perché io sono arrivata oggi e dopo mezz’ora è nata.”

LO SCORSO ANNUNCIO DELLA GRAVIDANZA DI ELEONORA – Ecco quanto aveva dichiarato Eleonora Valli ai suoi followers dopo aver ricevuto la notizia di aspettare un altro bambino: “Diciamocelo le cose inaspettate sono sempre le più belle. Ricominceremo da capo, ma sempre insieme. E forse ricominciar da capo sarà tosto, ma avremo fatto la cosa più bella al mondo, avremo dato amore, a chi già amore ne aveva da morire… moltiplicheremo tutto questo per voi. Aspettando te”.