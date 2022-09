Elettra Lamborghini, ai Tim Music Awards: il suo outfit fa scoppiare il caos

Lo scorso fine settimana si sono tenuti i Tim Music Awards, l’evento musicale che premia gli artisti più in voga dell’anno e non e che ha visto al timone della conduzione Carlo Conti e Vanessa Incontrada. Tra i protagonisti di queste due serate c’è stata Elettra Lamborghini, facendo discutere per il look e l’esibizione.

IL CAOS SULLA LAMBORGHINI – Come detto in precedenza, domenica sull’Arena di Verona si è esibita Elettra, quest’anno insieme a Rocco Hunt, con cui ha realizzato Caramello, una vera e propria hit estiva. Se il pubblico presente all’evento si è scatenato durante l’esibizione, i telespettatori si sono riversati sui social per commentare l’esibizione e, in particolar modo, l’outfit della cantante.

Per l’esibizione la Lamborghini ha optato per un’audace e aderente tutina blu elettrica, con l’immancabile scollatura e ampi spazi senza stoffa che lasciando scoperte le cosce, la pancia piatta ed altre porzioni di pelle. Questo look ha fatto storcere il naso a una fetta del pubblico da casa, finendo al centro delle critiche.

Elettra è stata duramente criticata per l’abbigliamento, ritenuto inadatto da una parte degli utenti. Sui social c’è chi ha così commentato: “Ho fatto zapping su Rai 1, forse sono veramente invecchiata, ma che necessità c’è di mostrare le chiappe se devi cantare. Sempre più uguale a Mediaset”.

Se da una parte la giovane cantante è stata criticata, dall’altra una folta schiera di fan ha preso le sue difese. Elettra Lamborghini, infatti, è oramai nota ai suoi follower per la sua esuberanza sia per gli outfit che sfoggia che per il suo carattere.