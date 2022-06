Elettra Lamborghini, attaccata da un hater durante un’esibezione: lo sfogo sui social

Attraverso le storie di Instagram, Elettra Lamborghini ha deciso di raccontare cosa accaduto durante la serata di sabato, lasciandosi andare ad un duro sfogo. Durante una sua esibizione, la cantante è stata aggredita verbalmente da un hater.

LO SFOGO SUI SOCIAL – Davanti a quanto accaduto durante l’ultimo suo djset, la Lamborghini ha deciso di sfogarsi su Instagram. Nelle sue IG Stories la cantante ha così esordito:

“Questa sera ho fatto un dj set in un locale che conosco molto bene e mentre stavo sul palco c’è stata una situazione imbarazzante. Su TikTok sta andando questo trend stupidissimo di prendere il telefonino, andare ad un concerto e urlare dei nomi ad un artista. L’ho visto fare. E questa sera è capitato a me”.

Elettra ha così proseguito nel suo sfogo: “Chi mi conosce sa che non le mando a dire. Mi è uscita l’Elettra di qualche anno fa che prende a pizze le persone. Vi metto il video di quello che è successo e poi continuo a parlare”.

L’AGGRESSIONE VERBALE – Il video di quanto avvenuto durante il djset è divenuto virale sui social, venendo condiviso dalla stessa Elettra Lamborghini. Nel breve filmato in questione si vede l’artista interrompere la musica, replicando alle gravi e volgari offese di un uomo in prima fila:

“C’era uno di questi sfigati qua davanti che ha detto una parolina che non doveva dire. Se avete le palle prendete e andate fuori dai c***i ok? Scemo! Scemo! Scemo! Scemo! Mi avete messo davvero a disagio”.

Una volta condiviso il video anche nelle sue storie di Instagram, la giovane cantante ha spiegato:

“C’è uno di questi sfigati qua davanti che ha detto una parolina che non doveva dire. Se avete le palle, prendete e andate fuori dai co*****i. Ero a disagio. Di solito ballo, ma ero pietrificata. Guardavo questo tizio mentre cantavo. Quando gli ho detto ‘Scemo, scemo’ mi ha risposto ‘Tiratela di meno’. Non so chi tu sia ma sei un povero cogl…. senza palle. Questa cosa non può passare come normale. Non siete autorizzati a fare quello che vi pare. Indipendentemente da come sono vestita. Non può dirmi che me la tiro perché non è così, è una questione di rispetto”.