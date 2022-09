Elettra Lamborghini, confronto con la sorella? La spiegazione della cantante

Nei giorni scorsi, attraverso i socialisti Elettra Lamborghini ha voluto parlare di quanto sta accadendo nella casa del GF Vip. Davanti alle dichiarazioni della sorella Ginevra, la cantante è tuonata su Instagram e ha fatto sapere cosa pensa di ciò.

POSSBILE CONFRONTO DENTRO LA CASA – Nonostante le due diffide, prima alla sorella e poi al programma, Elettra continua ad essere spesso al centro delle chiacchiere del GF Vip. Come mostrato spesso nel corso della sua carriera, l’interprete di Pem Pem è riservata, non volendo condividere fin troppo della sua sfera personale.

Davanti a quanto detto in questi giorni da Ginevra, sono tanti i telespettatori che attendono/sperano in cui confronto tra lei ed Elettra all’interno della casa. Sebbene siano in molti a volerlo, la cantante su una cosa è certa: non avverrà mai.

Pochi giorni fa, la donna ha deciso di rompere il silenzio e di farlo sui social. Attraverso una IG Story, Elettra ha deciso di dire la sua su quanto sta accadendo dall’inizio del reality di Mediaset. La cantante ha esordito con il ribadire che, nonostante la sua esuberanza, ella sia molto riservata sulla sua vita privata.

Parlando della sua infanzia, l’artista l’ha descritta come un periodo sereno. Ha voluto anche ringraziare i suoi genitori, perché essere quella che è oggi. Proseguendo nel suo discorso, la Lamborghini ha sposato l’attenzione sulle diffide mandate nel tentativo di salvaguardare la sua privacy:

“La diffida, comunque, è stata mandata un mese prima che iniziasse il programma, chiedendole di astenersi dal parlare di me, con una reazione positiva da parte sua dicendo che assolutamente non avrebbe toccato l’argomento perché non interessata. La seconda diffida (quella della seconda puntata) è stata un richiamo. Visto quello di cui si è parlato già dalla prima puntata con tanto di immagini da me MAI divulgate ed assolutamente da me non approvate, immagino l’obiettivo non sia di rappacificarsi ma sia un altro. Il silenzio spesso vale più di mille parole”.

In conclusione, Elettra Lamborghini ha voluto chiarire un altro punto abbastanza dibattuto sul web: la sua presenza nel reality. La cantante è stata chiara, non avrà alcun confronto televisivo con la sorella:

“Trovo che andare in televisione a mettermi in cattiva luce non sia rispettoso nei miei confronti (né nei confronti della mia famiglia che indirettamente è coinvolta) e non penso nemmeno di meritarmelo dopo tutto quello che ho subito…e che mi crediate o no, dopo tutti i sacrifici, le lacrime ed il sudore che ho versato nel mio lavoro in questi anni”.