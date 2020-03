Elettra Lamborghini: durante la quarantena, si dà alla produzione di nuovi beat

Nonostante la sua giovane età, Elettra Lamborghini è riuscita in poco tempo a scalare le classifiche e ad arrivare al palco dell’Ariston nell’ultimo festival di Sanremo. Dal carattere solare ed esuberante, l’ereditiera neanche in questo periodo di quarantena riesce a stare ferma. In occasione di questo particolare periodo, la ragazza ha deciso di fare un video diario insieme al fidanzato e futuro marito Nick van de Wall, in arte Afrojack, uno dei dj e produttori più conosciuti al mondo.

L’AVVENTURA A SANREMO – Sebbene sia amata da tantissime persone, neanche Elettra è immune alle critiche. Critiche che non hanno fatto che aumentare non appena è venuta fuori la notizia della sua partecipazione a Sanremo. Infatti, sono stati in molti ad affermare di trovarla inadatta per un palco e per un programma del genere. Elettra, però, è riuscita a conquistare anche il pubblico sanremese. La sua canzone “Musica (e il resto scompare)” conta infatti ben 23 milioni di visualizzazioni su YouTube.

LA SUA STORIA CON AFROJACK – Del tutto inaspettata, anche per Elettra stessa, è stata la sua storia con il suo futuro marito. Come dichiarato dalla cantante, in quel periodo non stava affatto cercando una relazione. Tutto, però, ebbe inizio ad Amsterdam, nella casa del dj dopo aver accettato un invito per fare della musica insieme. Dopo 14 mesi di fidanzamento, la coppia è riuscita a stupire i fan. A dicembre scorso, infatti, la Lamborghini ha annunciato il suo fidanzamento ufficiale con Afrojack. I fan non stanno aspettando altro che le nozze della cantante.

ELETTRA NEI PANNI DI PRODUTTRICE – Sembra proprio che neanche la quarantena riesca a fermare l’ereditiera. Elettra, infatti, in uno dei suoi video diari ha voluto stupire ancora una volta i suoi follower. La ragazza ha rivelato che, con l’aiuto del suo fidanzato, starebbe producendo nuove basi di raggaeton.

“Produttori state attenti” – La cantante poco dopo la rivelazione, ha voluto subito rendere partecipi i fan, facendo ascoltare loro un suo pezzo. “Qua la situazione sta diventando seria perché il mio professore mi ha messo alla scrivania, produttori state attenti. Ragazzi adesso vi faccio sentire i miei beat”, così ha dichiarato Elettra con la solita ironia che la contraddistingue.