Elettra Lamborghini, è in dolce attesa? La replica della cantante agli ultimi rumor

Ancora una volta è iniziato a circolare un rumor che vedrebbe Elettra Lamborghini in dolce attesa. Davanti ai numerosi commenti che ipotizzavano una possibile gravidanza della cantante, quest’ultima ha deciso di replicare.

IN DOLCE ATTESA? – A lanciare il nuovo rumor che vede protagonista la Lamborghini sono stati proprio i fan. Il tutto è nato dopo uno scatto pubblicato proprio dall’artista nel suo account Instagram. Nella foto in questione la cantante si mostra con indosso un vestito nero attillato dove si intravede un pancino sospetto.

Il pancino sospetto e la postura assunta a “sostenere” la pancia nell’immagine ha fatto nascere i sospetti nei fan. Sotto lo scatto in questione, infatti, sono stati diversi gli utenti che hanno iniziato a ipotizzare di una possibile gravidanza di Elettra.

Una fetta degli utenti, però, hanno ipotizzato che la postura della donna potrebbe essere un modo per mettere in evidenza il vistoso anello che porta al dito. “Per un attimo l’ho pensato… poi ho visto l’anello di 5 tonnellate sul dito e ho capito cosa stava mostrando”, ha così commentato un utente.

Elettra Lamborghini ha deciso di non commentare direttamente a questi ultimi rumor, dando una semplice risposta indiretta. La cantante, infatti, ha messo un like al commento di un fan che ha scritto: “Alla prossima che le chiede se è incinta secondo me le arriva una tetta in faccia”. In questo modo, quindi, l’artista ha smentito l’ennesima voce di corridoio di una sua possibile gravidanza.