Elettra Lamborghini è incinta? ‘Ho solo voglia di mangiare sushi e pistacchio’

Qualche settimana fa, Elettra Lamborghini si è sposata con quello che era il suo compagno. Il matrimonio è stato al centro dell’attenzione per diverso tempo, soprattutto grazie alle cifre di cui si è parlato. Alcuni, ultimamente, stanno pensando che possa essere già in dolce attesa. Sono anche state attestate diverse prove che testimonierebbero e confermerebbero una possibile gravidanza.

ELETTRA LAMBORGHINI è INCINTA? – La settimana scorsa, Elettra, è stata chiamata da Silvia Toffanin a Verissimo per parlare della sua vita. Ultimamente ha condiviso un post nel quale ha annunciato di avere dei dolori. Altri sintomi hanno lasciato pensare che potesse essere in dolce attesa. Le domande poi sono continuate e, in base alle risposte, sembra esserci stata una sorta di conferma, anche se il dubbio persiste sempre.

LE ‘VOGLIE’ DI ELETTRA – La ragazza ha ammesso di avere sempre fame e di soffrire quotidianamente di nausee. Desidererebbe, infatti, a tutti i costi alcuni specifici alimenti come ad esempio il sushi e il pistacchio. Ha sempre fame la sera e odia alcuni odori. Per non parlare del fatto che ha poi continui capogiri.

Lei non crede ad una possibile gravidanza. Pensa infatti ad uno sbalzo ormonale. Per il resto si sente sempre molto energica e si allena ogni giorno senza alcun tipo di problema. Alcuni fan continuano a credere ad una presunta gravidanza.

IL MATRIMONIO DI ELETTRA LAMBORGHINI SENZA LA SORELLA – Tra gli invitati del matrimonio non era presente la sorella di Elettra Lamborghini. In molti si sono chiesti il motivo della sua assenza, ma per ora non ci sono state altre spiegazioni. Stando ad alcune fonti i rapporti tra di loro sarebbero più che buoni. Del resto la Lamborghini ha sempre dichiarato di voler vivere il giorno più bello della sua vita con poche persone, in particolar modo quelle più importanti.