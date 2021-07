Elettra Lamborghini e l’incidente in vacanza: ”Mi sono bruciata”

Elettra Lamborghini ha avuto diversi impegni televisivi quest’anno, tra cui quello di fare l’opinionista su Canale 5 per ”L’Isola Dei Famosi”. Adesso, in estate, ha deciso di dedicarsi al tanto meritato riposo e di trascorrere alcuni giorni in vacanza.

Proprio durante questi giorni che sarebbero dovuti essere di relax, la Lamborghini è stata vittima di un incidente e ha deciso di condividere con i suoi follower ciò che è stata costretta a vivere.

L’INCIDENTE IN VACANZA DI ELETTRA LAMBORGHINI – Tramite delle Ig stories, Elettra Lamborghini ha raccontato di essere ustionata al sole. Queste sono state infatti le sue parole nello specifico: “Ragazzi oggi mi sono ustionata, mi sono bruciata tutta. E questo è il mio abbigliamento per andare a fare il cavallo” . Scopriamo però nel dettaglio cos’è successo.

L’IRONIA DI ELETTRA LAMBORGHINI SULLA SUA FORMA FISICA – Dopo aver annunciato ai fan di essere stata vittima di un incidente in vacanza, ossia di essersi ustionata al sole, la web influencer e storica ereditiera ha deciso di parlare della sua forma fisica. Nelle storie di Instagram infatti ha detto che il suo corpo non è probabilmente scolpito come qualche settimana fa. Ha infatti annunciato: “La mia tartaruga è andata in letargo” .

Insomma la ragazza stava scherzando palesemente anche perché poi sui social ha mostrato sicuramente un fisico mozzafiato. Proprio per questo poi ci ha scherzato su e ha detto: “No scherzo, un po’ di tartaruga c’è ancora”. Per vedere le sue storie di Instagram clicca qui.