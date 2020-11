Elettra Lamborghini e lo sfogo sui social: ”Sono un po’ senza parole”

Elettra Lamborghini è finita ultimamente nel mirino del gossip grazie al suo matrimonio con Afrojak. Nonostante le regole di restrizione imposte a causa dell’emergenza per il Coronavirus, la Lamborghini è stata molto determinata e ha organizzato un matrimonio molto curato nei minimi dettagli.

IL POST DI ELETTRA LAMBORGHINI SU INSTAGRAM –La ragazza è solita apparire sempre molto allegra e ottimista. Negli ultimi giorni, però, è apparsa come fosse stanca e disillusa. Come se avesse qualche particolare pensiero. Queste sono state, infatti, le sue parole sul suo profilo Instagram:

“Ultimamente sono un po’ senza parole…in più ho Instagram che mi sta svarionando da settimane perciò mi sta pure passando la voglia…Cosa ci sta succedendo raga?! Scusatemi ma io mai come in questo periodo sto vedendo una rabbia e cattiveria nelle persone ma allo stesso tempo un paraculismo ed una doppia morale ovunque…” .

Ha poi specificato che il suo sfogo non è rivolto a nessuno, ma si tratta solo di un pensiero personale. In particolare si riferisce ad alcuni modi di fare che ha notato sui social ultimamente. “E non parlo di affari miei fortunatamente. Ultimamente come notate non mi sto esponendo molto, parlo in generale.”

ELETTRA LAMBORGHINI: I PROFILI FAKE CREATI A SUA INSAPUTA – La Lamborghini, nei giorni scorsi, ha visto che le erano stati creati dei profili fake. Questi account palesemente falsi promettevano soldi ai fan. Ha ribadito che attualmente sta cercando di risolvere la situazione anche se è particolarmente complicata.