Elettra Lamborghini è risultata positiva al Covid-19

La celebre cantante Elettra Lamborghini ha annunciato con un po’ di sconforto di essere risultata positiva al Covid-19. Ha però subito tranquillizzato i suoi fan dichiarando: ”Sto bene, solo un po’ di tosse”.

“Ciao, sono Elettra Lamborghini, non twerko da 4 giorni 7 ore e 9 minuti… e ho preso il Covid”. E’ così che inizia il video condiviso dalla web influencer e cantante italiana, nel quale annuncia la sua positività.

La ragazza ha voluto però subito dopo rassicurare i suoi fan:“Sto bene. Al massimo ho un po’ di tosse e mi cola il naso”, aggiungendo: “Eppure sono sempre stata attentissima, fin troppo e l’ho preso… So anche da chi l’ho perso, non devo esserne incxxx perchè d’altronde c’è poco da fare…. “.

Ha infine lanciato un messaggio a tutti coloro che la seguono dicendo: ”Mi raccomando indossate la mascherina, se no lo prendiamo tutti questo covid”, invitando i suoi seguaci dunque a stare attenti.

ELETTRA LAMBORGHINI OPINIONISTA DELL’ISOLA DEI FAMOSI – Qualche giorno fa la ragazza era felice per la sua futura partecipazione come opinionista all’Isola dei Famosi. Ospite a Verissimo insieme a Iva Zanicchi aveva dichiarato di sentirsi ”carica come una balestra”. Per vedere il video clicca qui.