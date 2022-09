Elettra Lamborghini, grande spavento sul jet privato: “I freni hanno smesso di funzionare”

Elettra Lamborghini ha raccontato sui social di aver sfiorato una tragedia con un jet privato assieme a suo marito Afrojack. La coppia era in volo quando un problema molto serio ha reso il viaggio traumatico e poco piacevole. Vediamo, dunque, cosa è successo.

Tragedia sfiorata in volo

Su Instagram, la cantante ha spiegato di trovarsi in volo con suo marito quando una tempesta ha reso l’atterraggio molto difficile e brusco. “A metà viaggio è stato abbastanza sereno, siamo stati tranquilli” ha esordito Elettra, allegando anche delle foto e video per il racconto.

“Iniziamo a scendere cercando di schivare la tormenta. Ci ritroviamo nel mezzo della tormenta e inizia a diluviare fortissimo. Atterriamo nella pista nel bel mezzo della tormenta ed il pilota inizia ad urlare ‘i freni non funzionano’. Ci schiantiamo nell’erba che, grazie al cielo, non ci ha ribaltato ma frenato” ha continuato la giovane.

“Non trovo ancora le parole” ha chiosato l’ereditiera ancora spaventata per il dramma sfiorato. Non è di certo la prima volta che la donna prende un aereo: tempo fa la cantante spiegò di prendere almeno 3 o 4 aerei a settimana anche a causa degli impegni lavorativi di entrambi.

Dove vive con suo marito? La coppia possiede tre case diverse: una in provincia di Milano, una vicino a Bruxelles, in Belgio, e una a Miami, in Florida. Elettra e Nick (vero nome di Afrojack) si dividono in diversi Paesi pur di trascorrere il tempo insieme.