Elettra Lamborghini: il piccolo scherzo ai follower di Instagram durante il suo compleanno

Una delle cantanti che ha fatto discutere per la sua partecipazione all’ultima edizione di Sanremo è sicuramente Elettra Lamborghini. Dal carattere solare, prorompente, la ricca ereditiera è riuscita a conquistare una grande fetta di pubblico. La ragazza, in occasione del suo compleanno, ha voluto fare un piccolo scherzo ai suoi tanti fan.

IL COMPLEANNO – Il 17 maggio, Elettra ha spento ben 26 candeline. A causa delle varie restrizioni dovute all’emergenza Coronavirus, la cantante ha dovuto ridimensionare la festa. La ragazza ha infatti festeggiato a casa sua, al contrario dei soliti festeggiamenti dell’ereditiera dove fanno da padrone i lustrini e la stravaganza. Neanche il giorno del suo compleanno, però, la giudice di The Voice si è smentita.

LA PICCOLA BURLA – Durante il 17 maggio, la cantante ha voluto pubblicare un post su Instagram. Nell’immagine si vede lei con in mano un’invitante torta casareccia al cioccolato, con sopra le candeline. Ad accompagnare la foto è la didascalia:

“Happy birthday to me. Finally 18. Maggiorenne yeeee”.

Sembrerebbe una normale foto, ma se si fa attenzione, si noterà un dettaglio: il numero 18 sulle candeline. La Lamborghini, infatti, ha compiuto 26 anni, ma ha comunque voluto rendere partecipi i follower, facendogli quel piccolo scherzo.

LA SUA STORIA CON AFROJACK – Sebbene il fidanzato sia stato assente il giorno del suo compleanno, non c’è aria di crisi tra lei e Afrojack. La coppia ha inoltre passato l’intera quarantena insieme, condividendo sui social alcuni loro momenti. I fan della cantante non vedono l’ora di assistere al matrimonio della ragazza, slittato a causa delle varie restrizioni messe in atto per evitare il contagio.