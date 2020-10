Elettra Lamborghini, la ragazza lancia un appello ma scatta la polemica con Deianira Marzano

La cantante ed ereditiera ha lanciato un appello sui social per aiutare i locali in difficoltà ma Deianira Marzano non ha gradito la proposta

La seconda ondata del virus sta mettendo in ginocchio il nostro Paese e il governo ha deciso di “sacrificare” alcune attività per evitare un ulteriore impennata di contagi. A pagarne le conseguenze, ristoranti, bar, pasticcerie e locali vari costretti a chiudere alle 18. Questa decisione ha sollevato numerose polemiche e tante proteste sfociate in comportamenti aggressivi.

ELETTRA LAMBORGHINI PER IL SOCIALE – L’unica nota positiva in questo clima di caos è che i locali costretti a chiudere per ora di cena potranno continuare ad effettuare le consegne a domicilio e da asporto. Elettra Lamborghini, fresca di matrimonio con Afrojack, ha deciso di lanciare un appello a tutti i suoi follower.

La ricca ereditiera e cantante latina ha espressamente chiesto ai suoi fan di usufruire del servizio a domicilio, di comprare una pizza o hamburger, fare aperitivo alle 16 e aiutare questi locali in difficoltà. Un gesto davvero nobile quello di Elettra Lamborghini, tuttavia, non compresa del tutto.

DEIANIRA MARZANO CONTRO ELETTRA LAMBORGHINI – Deianira Marzano, influencer ed esperta di gossip, ha sollevato un dubbio del tutto lecito e ha attaccato la Lamborghini. “Da oggi ordinate una pizza, fate la colazione in un bar, portatevi a casa un hamburger, prendete un aperitivo alle 16, ordinate una cena dal ristorante. E anche se non vi stanno simpatici i titolari pensate che dietro un bancone ci sono dipendenti con famiglie e figli” ha scritto su Instagram Elettra Lamborghini.

Deianira, tuttavia, ha replicato duramente a questa proposta specificando che non tutte le famiglie, soprattutto quelle più numerose, possono permettersi tali lussi. “Grazie del consiglio. Per fare questo ci vogliono 1500 euro al mese. Si vede che la signorina vive fuori dal mondo visto che con quella cifra non ci campano neanche famiglie di sei persone. Figurati se possono ordinare gli hamburger” ha esordito Deianira.

“Lo faccio volentieri per aiutare le attività ma lei lo sa che invece una famiglia senza lavoro ci riempie il frigo con quei soldi?” ha continuato l’influencer. Voi da che parte state?