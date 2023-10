Elettra Lamborghini: la sensuale foto che fa impazzire i fan sui social

Dopo qualche giorno di pausa dovuta alla sue esperienza in una lussuosa clinica detox, Elettra Lamborghini è tornata sui social. Attualmente a Singapore insieme al marito Afrojack, la cantante ha fatto impazzire i fan con uno scatto hot.

LO SCATTO CHE FA IMPAZZIRE I FAN – In occasione del loro quinto anniversario di matrimonio, Afrojack ed Elettra si stanno concedendo una vacanza romantica. I due hanno prima trascorso qualche giorno in una lussuosa clinica detox in Svizzera, dove hanno deciso di prendersi una pausa dai social e di prendersi del tempo per loro due. Successivamente sono partiti alla volta dell’Asia, precisamente a Singapore.

Una volta atterrata a Singapore, la Lamborghini ha ripreso in mano i suoi social ed è tornata a condividere con i suoi fan la sua quotidianità. La cantante, attraverso le sue IG Stories, ha deciso di fare un breve tour della sua stanza super lusso dell’hotel, ma a catturare l’attenzione dei follower è stato un dettaglio in particolare.

Ad attirare l’attenzione dei seguaci è stata una IG Story in particolare. Nel dettaglio, si tratta di un breve filmato che la Lamborghini ha girato nella sua stanza di hotel davanti allo specchio, in mutande e reggiseno. In questo video l’artista ha così affermato:

“Amici miei, mi sono fatta i capelli da sola… disagio! Cioè non sono proprio capace… ho comprato questo arriccia capelli, però, non saprei. Io ci provo anche ma sembro nonna Belarda”

Successivamente, Elettra Lamborghini ha condiviso un’altra IG Story in cui ha chiesto ai suoi fan cosa preferiscano: “Voi scegliete la f*** o il paesaggio?”, inquadrando in un secondo momento il paesaggio visibile dalla sua camera. La cantante, reduce dal successo riscosso con il suo Elettraton, si sta concedendo un periodo di relax e riposo.